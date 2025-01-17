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ЦБ зарегистрировал новую платежную систему Пэйви

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Банк России внес в реестр новую платежную систему Пэйви, сообщается на сайте регулятора.

Оператором платежной системы является ООО "Пэйви", зарегистрированное во Владивостоке.

Компания была учреждена в феврале 2024 года, ее уставный капитал составляет 21,2 млн рублей, бенефициаром выступает Роман Вирич, следует из данных ЕГРЮЛ.

Пока ни один из трех сайтов платежной системы, указанных при регистрации, не работает.

Пэйви стала первой платежной системой, внесенной в реестр ЦБ в этом году. В 2024 году регулятор зарегистрировал три платежные системы: "one2one", "Омнипэй" и "Мультитрансфер".

ЦБ РФ Банк России ООО "Пэйви" Пэйви
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