"Фанагория" в 2024 г. увеличила выпуск винодельческой продукции на треть

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" (Краснодарский край), одно из крупнейших винодельческих предприятий России, по итогам 2024 года увеличило производство на 33% по сравнению с предшествующим годом, до 2,75 млн декалитров, сообщила пресс-служба компании.

Производство тихих вин увеличилось на треть, игристых - в 1,5 раза, крепких напитков (коньяка и чачи) - на 5%. Выпуск масла из виноградных косточек вырос втрое - до 44 тыс. бутылок.

В 2025 году "Фанагория" планирует инвестировать в развитие производства около 1 млрд рублей.

"Выпуск вин и дистиллятов должен вырасти в текущем году еще на 10%. Основной рост будет связан с увеличением объема производства игристых вин. Винодельня инвестирует в развитие этого направления, покупая дополнительные акратофоры и отдельно высаживая на новых виноградниках белые сорта винограда", - отмечается в сообщении.

В прошлом году компания заложила 200 га виноградников, в 2025 году ожидается закладка ещё 166 га.

"Фанагория" - предприятие полного цикла, занимается производством алкоголя, а также выращиванием винограда, виноградных саженцев, оптовой и розничной торговлей. Виноградники компании общей площадью 4,2 тыс. га расположены на Таманском полуострове (Темрюкский район Краснодарского края) и в районе станицы Гостагаевской под Анапой.