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Народный банк Китая оставил базовую ставку на уровне 3,1%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Народный банк Китая не стал менять размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на один год, оставив ее на уровне 3,1% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась - 3,6%.

Аналитики также не прогнозировали пересмотра, сообщает Trading Economics.

Ставки держатся на текущем уровне, минимальном в истории, третий месяц подряд, до этого НБК опускал их в октябре и июле.

LPR стала бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам. Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая - всех остальных.

НБК Народный банк Китая Китай LPR
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