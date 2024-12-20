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Китайский ЦБ снова сохранил базовую ставку на уровне 3,1%, как и ожидалось

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в пятницу не стал менять размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на один год, оставив её на уровне 3,1% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась - 3,6%.

Аналитики также не прогнозировали пересмотра, сообщает Trading Economics.

Обе ставки находятся на рекордных минимумах, до этого НБК опускал их в октябре и июле.

LPR стала бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам. Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая - всех остальных.

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