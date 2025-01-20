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Brent подешевела до $80,64 за баррель

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в понедельник, трейдеры занимают осторожную позицию перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Трамп сразу после инаугурации намерен применить чрезвычайные полномочия в энергетическом секторе, чтобы реализовать свой план стимулирования производства энергоресурсов внутри страны. Ранее Трамп также обещал быстрое введение пошлин в отношении Китая, Канады и Мексики и заявлял о намерении ужесточить санкции в отношении Ирана.

К 8:20 по московскому времени мартовские фьючерс на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,19%) до $80,64 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,5 (0,6%), до $80,79 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,05 (0,06%), до $77,34 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,46 (0,6%), до $77,39 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили минувшую неделю в плюсе, подорожав на 1,3% и 1,7% соответственно, на фоне новых санкций против российского энергетического сектора.

Brent WTI Иран США Китай Дональд Трамп
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