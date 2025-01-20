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Banco Santander задумался об уходе с рынка Великобритании

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Banco Santander SA, крупнейший банк Испании, изучает различные варианты дальнейшего развития бизнеса, в том числе уход с рынка Великобритании, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Рассмотрение этого плана находится на начальной стадии, и никаких шагов в ближайшее время не предвидится, отмечают собеседники издания.

Сейчас показатели бизнеса Santander в Великобритании хуже, чем на других рынках. Кроме того, банк опасается последствий обвинений в недобросовестном поведении при продаже автокредитов, пишет FT. В ноябре прошлого года Santander зарезервировал 295 млн фунтов ($360,2 млн) на покрытие возможных расходов в связи с этим делом.

Santander вышел на рынок розничных банковских услуг Великобритании в 2004 году, купив Abbey National. В дальнейшем он также приобрел банк Alliance & Leicester и часть активов Bradford & Bingley, объединив все операции под брендом Santander UK в 2010 году.

Покупка Santander британских активов рассматривалась как крупная инвестиция в экономику страны. Уход банка с рынка Великобритании может стать сигналом снижения доверия к экономике страны, отмечает газета.

В октябре Santander объявил о сокращении 1,4 тысячи рабочих мест в Великобритании. Сейчас его штат в стране насчитывает около 21 тысячи человек, а число клиентов составляет около 14 млн.

По словам источников FT, банк рассматривает уход с британского рынка, чтобы сфокусироваться на регионах, где его бизнес быстро растет, таких как США.

Santander Великобритания Испания Banco Santander Bradford & Bingley Alliance & Leicester Abbey National
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