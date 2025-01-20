Россия в 2024 году увеличила импорт рыбы из Ирана на 25%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россия в 2024 году импортировала из Ирана 20 тысяч тонн рыбы и морепродуктов на $65 млн. Оба показателя на 25% превышают данные за 2023 год, подсчитал аналитический центр Рыбного союза, опираясь на сведения Европейской службы мониторинга рынка рыболовства и аквакультуры (EUMOFA).

По сравнению с 2020 годом объем поставок увеличился в 10 раз (как в денежном, так и в натуральном выражении).

В частности, импорт креветок в 2024 года по сравнению с 2023 годом вырос на 25% (в весе и деньгах), почти до 18 тысяч тонн на $55 млн. Поставки иранской форели составили 1,8 тысячи тонн (+35% к 2023 году) на $6,6 млн (+27%).

По оценкам аналитического центра, доля Ирана в российском импорте рыбы и морепродуктов в 2024 году составила порядка 3% (в весе и деньгах).