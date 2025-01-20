Поиск

РФ в 2024 году увеличила экспорт пшеницы в Китай в 2,5 раза до $87,3 млн

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Китай в 2024 году импортировал российской пшеницы на $87,252 млн, что в 2,5 раза больше, чем в 2023 году (на $34,71 млн). Об этом сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Однако в декабре поставки российской пшеницы в годовом выражении упали в 6 раз, до $786,2 тыс. с $4,8 млн.

Крупнейшими поставщиками пшеницы в Китай в 2024 году были Австралия ($1,079 млрд), Канада ($873,775 млн), Франция ($707,516 млн), США ($599,54 млн), Казахстан ($133,66 млн). В прошлом году Китай импортировал пшеницу из 8 стран. Показатель РФ оказался шестым.

По данным ГТУ, поставки российского ячменя в 2024 году выросли до $177,1 млн со $110,3 млн в 2023 году.

Как сообщалось, в настоящее время Россия может поставлять в Китай только яровую пшеницу и ячмень. Однако, как считают российские эксперты, наибольшим потенциалом обладают озимые пшеница и ячмень. РФ добивается разрешения на поставки и этого зерна на китайский рынок.

Китай РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Курс биткойна обновил рекорд, поднявшись выше $109 тыс.

Курс биткойна обновил рекорд, поднявшись выше $109 тыс.

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в 2024 г. вырос до рекордных $15,2 млрд

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в 2024 г. вырос до рекордных $15,2 млрд

Генпрокуратура подала иск к Петербургскому нефтетерминалу

Индексы США уверенно выросли в пятницу, Nasdaq прибавил 1,5%

Индексы США уверенно выросли в пятницу, Nasdaq прибавил 1,5%

Тариф "Платона" с февраля вырастет на 19 копеек до 3,34 руб./км

Тариф "Платона" с февраля вырастет на 19 копеек до 3,34 руб./км
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе267 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5724 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });