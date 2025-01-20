РФ в 2024 году увеличила экспорт пшеницы в Китай в 2,5 раза до $87,3 млн

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Китай в 2024 году импортировал российской пшеницы на $87,252 млн, что в 2,5 раза больше, чем в 2023 году (на $34,71 млн). Об этом сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Однако в декабре поставки российской пшеницы в годовом выражении упали в 6 раз, до $786,2 тыс. с $4,8 млн.

Крупнейшими поставщиками пшеницы в Китай в 2024 году были Австралия ($1,079 млрд), Канада ($873,775 млн), Франция ($707,516 млн), США ($599,54 млн), Казахстан ($133,66 млн). В прошлом году Китай импортировал пшеницу из 8 стран. Показатель РФ оказался шестым.

По данным ГТУ, поставки российского ячменя в 2024 году выросли до $177,1 млн со $110,3 млн в 2023 году.

Как сообщалось, в настоящее время Россия может поставлять в Китай только яровую пшеницу и ячмень. Однако, как считают российские эксперты, наибольшим потенциалом обладают озимые пшеница и ячмень. РФ добивается разрешения на поставки и этого зерна на китайский рынок.