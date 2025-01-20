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Аналитики LCH выяснили, что комиссии хедж-фондов "съедают" половину прибылей их клиентов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Инвесторы хедж-фондов выплатили почти половину прибыли в виде комиссий с момента зарождения отрасли более полувека назад, говорится в обзоре LCH Investments.

Анализ LCH, учитывающий данные начиная с 1969 года, показывает, что размеры получаемых хедж-фондами комиссионных росли по мере развития отрасли.

По данным LCH, в целом за этот период хедж-фонды заработали порядка $3,7 трлн, при этом они взяли с инвесторов $1,8 трлн, то есть 49% валового дохода, в виде комиссий.

"До 2000 года комиссии хедж-фондов составляли примерно треть от получаемых доходов, однако затем они выросли до половины доходов, - отмечает глава LCH Рик Софер. - Доходы снижались, но комиссии росли".

По данным LCH, 20 самых успешных хедж-фондов мира в 2024 году в общей сложности заработали для инвесторов рекордные $93,9 млрд. Предыдущий рекорд - $67 млрд - был установлен в 2023 году.

Доходность инвестиций "двадцатки" хедж-фондов, в совокупности управляющей активами на $4,5 трлн, в прошедшем году составила 13,1% по сравнению со средним показателем по отрасли в целом в 8,3%, свидетельствуют данные Hedge Fund Research.

Хедж-фонд Citadel Кена Гриффина в 2024 году закрепил за собой статус самого прибыльного в отрасли, возглавив рейтинг третий год подряд. Второе и третье места заняли DE Shaw и Millennium Management.

Комиссионные управляющих 20 самых успешных хедж-фондов за весь период исследования составили чуть более трети валового дохода, тогда как в остальной отрасли показатель составил 55,7%, отмечает LCH.

LCH Investments Millennium Management DE Shaw Кен Гриффин Hedge Fund Research Рик Софер Citadel
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