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Цены на нефть теряют более 1%, Brent торгуется ниже $80 за баррель

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются более чем на 1% перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Трейдеры ждут его выступления и сигналов о ближайших планах в энергетическом секторе и экономической политике в целом.

Мартовские фьючерсы на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:45 по московскому времени торговались по $79,89 за баррель, на 1,11% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Фьючерсы на WTI с поставкой в марте на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на 1,4%, до $76,31 за баррель. Февральские контракты на WTI торгуются с понижением на 1,3%, по $76,87 за баррель.

В этом году цены на нефть находятся под влиянием противоположно направленных факторов: повышательные факторы, связанные с изменением экономической стратегии Китая и повышенной геополитической напряженностью, нивелируются заявлениями Трампа относительно его будущей энергетической политики, которая считается понижательной для нефтяных цен, отмечает рыночный аналитик City Index Фавад Разакзада.

"Ожидается, что сразу после инаугурации Трамп применит чрезвычайные полномочия в энергетическом секторе, чтобы реализовать свой план по стимулированию производства энергоресурсов внутри страны, - пишет эксперт. - Он также угрожает большими пошлинами ключевым торговым партнерам, включая Китай, Канаду и Мексику, что может негативно отразиться на спросе".

ОПЕК после нескольких отсрочек может начать наращивать добычу нефти, что также будет оказывать давление на нефтяные цены, добавляет Разакзада.

Геополитическая ситуация также остается неоднозначной. Достижение соглашения о перемирии в секторе Газа теоретически является медвежьим фактором, однако пока неясно, принесет ли оно долгосрочный мир в этот регион, пишет он.

Brent WTI США Дональд Трамп
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