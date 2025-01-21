Индексы РТС и МосБиржи снизились на 0,4% на старте торгов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Во вторник на российском рынке акций продолжилась коррекция вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне подешевевшей нефти (мартовский фьючерс на Brent торгуется ниже $80 за баррель), сомнений в завершении периода ужесточения монетарной политики Банка России и в скором урегулировании конфликта вокруг Украины с приходом к власти в США Дональда Трампа.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,4%, лидируют в откате акции ПГК "Самолет" (-2,6%).

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,4% до 2916,3 пункта, индекс РТС снизился на 0,4% до 901,3 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 21 января, составляет 101,9579 рубля (-45,58 копейки).

Подешевели также акции "Сургутнефтегаза" (-2%), "НОВАТЭКа" (-1,7%), "АЛРОСА" (-1,4%), "Аэрофлота" (-1,1%), "Московской биржи" (-1,1%), АФК "Система" (-1,1%), ВТБ (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,8%), "Роснефти" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), Сбербанка (-0,5% и -0,5% "префы"), "Т-Технологии" (-0,5%), "РусГидро" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%).

Подорожали акции "НЛМК" (+0,6%), "МТС" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "Северстали" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%).

Отсутствие в инаугурационной речи Дональда Трампа вопросов стратегической стабильности и украинского кризиса говорит о неуверенности нового президента США в успехе на этих направлениях и невыработанной позиции по ним, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, инаугурационная речь Трампа была тщательно выверена и включила в себя только те позиции, по которым вновь избранный президент уверен в реализуемости и успехе (включая даже пилотируемый полет на Марс).

Трамп заявил, что процесс подготовки встречи с президентом России Владимиром Путиным уже идет, и ее надо провести в ближайшее время. "Мы постараемся сделать это как можно быстрее. Знаете, конфликт между Украиной и Россией вообще не должен был начинаться", - сказал он журналистам в Овальном кабинете. По словам Трампа, украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что "готов к заключению сделки".

Новый госсекретарь США Марко Рубио сказал журналистам, что прекращение огня в рамках украинского конфликта "будет главным приоритетом президента, фактически часть этой работы уже началась, можно надеяться, что некоторые подготовительные этапы уже пройдены".

Банк России сообщил, что устойчивое инфляционное давление в России остается высоким, а рост спроса продолжает значительно опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг, поэтому ЦБ сохраняет ключевую ставку на высоком уровне.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, повышенная волатильность на российском рынке акций, отчасти настроившегося на позитивные геополитические новости, с волнами фиксации прибыли в "фишках", могут наблюдаться и во вторник. Индекс МосБиржи может двигаться в достаточно широком диапазоне - 2870-2940 пунктов.

Накануне попытки индекса ММВБ приблизиться к "круглому" уровню 3000 пунктов и закрепиться выше 200-дневной средней оказались неудачными: инвесторы предпочли начать сокращать "длинные" позиции в российских акциях ввиду новостных рисков, связанных с первыми действиями Трампа на посту президента США и ожидаемым телефонным разговором с Путиным. Подавляющее большинство бумаг показало выраженную негативную динамику, откатившись от внутридневных пиков при всплеске торговой активности, отметил Локтюхов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", котировки нефти Brent консолидируются третью торговую сессию подряд вокруг $80 за баррель. Участники рынка не исключают, что после инаугурации Трамп может применить чрезвычайные полномочия в энергетическом секторе и приступить к стимулированию производства энергоресурсов внутри США. Вдобавок к этому могут быть введены повышенные пошлины крупным торговым партнерам, что может негативно отразиться на спросе на нефть.

В понедельник Банк России напомнил, что поддержание жестких денежно-кредитных условий необходимо для замедления инфляции и ее возвращения к целевому ориентиру. Большинство показателей устойчивого ценового давления повысились к предыдущему месяцу. Это свидетельствует о том, что расширение внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности наращивания физических объемов выпуска. По обновленным прогнозам Банка России, инфляция вернется к цели 4% в 2026 году.

Одними из главных аутсайдеров в начале недели выступили акции угольных компаний. Китай, крупнейший в мире импортер угля, в 2024 году закупил меньше российского угля, увеличив при этом закупки у других ключевых поставщиков (в первую очередь у Австралии) в рекордный год по импорту угля. На это указывают опубликованные данные таможни Китая. Кроме того, мировые цены на уголь снизились в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, и угольная промышленность России сталкивается с более высокими производственными затратами, чем у конкурентов. Ситуация усугубляется санкциями и ограниченной пропускной способностью железных дорог, из-за чего приоритет отдается перевозке более ценных грузов, а не угля. Высокая ключевая ставка ЦБ неблагоприятно отражается на показателях угольных компаний, учитывая их высокую долговую нагрузку. У "Мечела" вся выручка по EBITDA уходит на погашение только процентов по долгу. Таким образом, на данном этапе акции угольных компаний не являются привлекательным инвестиционным объектом, полагают аналитики "Цифра брокер".

В США в понедельник биржи не работали в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2% к уровню пятницы).

Поддержку рынкам оказывает тот факт, что вступивший накануне в должность президента США Трамп не стал немедленно вводить ранее обещанные пошлины на китайский импорт. В то же время он отметил, что пошлины на китайские товары, которые он ввел во время своего первого срока, все еще действуют, поскольку бывший президент Джо Байден в основном оставил их в силе.

Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин призвал власти страны реализовывать более проактивную макроэкономическую политику в этом году для поддержки роста экономики, пишет Trading Economics.

В Японии инвесторы сохраняют осторожность в преддверии заседания Банка Японии в четверг-пятницу, по итогам которого он может повысить процентные ставки.

На нефтяном рынке утром во вторник цены умеренно проседают, трейдеры оценивают заявления и указы Трампа.

К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на 0,3% до $79,87 за баррель (-0,8% накануне), мартовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,8% до $77,07 за баррель.

Спустя несколько часов после возврата в Белый дом Трамп инициировал масштабный пересмотр политики США в энергетическом секторе, сфокусировавшись на добыче ископаемого топлива. Он отменил введенные предыдущим президентом Джо Байденом ограничения, фактически блокировавшие бурение в большинстве прибрежных вод страны.

Кроме того, Трамп подписал декларацию о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики для обеспечения дополнительной добычи ресурсов и пообещал наполнить стратегический нефтяной резерв США. Он также заявил, что введет 25%-ные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады с 1 февраля.