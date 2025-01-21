Российские компании сократили инвестиции в оборудование для переработки пластмасс на треть

Российские компании сократили инвестиции в оборудование для переработки пластмасс на треть

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Импорт оборудования для переработки пластмасс и каучука в первом полугодии 2024 года в денежном выражении составил $241,5 млн (24,6 млрд рублей, данные приводятся без учета налогов и пошлин), что на 31,6% меньше, чем годом ранее. Об этом агентство Plastinfo сообщило, проанализировав данные ФТС, в отраслевом справочнике.

Речь идет о поставках всех видов оборудования для переработки полимеров и каучука, машин для постобработки готовых изделий или полуфабрикатов, а также периферийного оборудования, запасных частей и комплектующих, но без учета оснастки, а также оборудования, ввезенного для производства первичного сырья. Подчеркивается, что в первом квартале 2024 года импорт сократился на 17,8%, а во втором квартале падение ускорилось до 44,7%.

"Объем инвестиций первых шести месяцев 2024 года стал самым низким за десять лет, за исключением пандемийного 2020-го, который был превышен на 13,7%. Очевидно, что результаты второго полугодия, отметившегося значительным ослаблением рубля и ростом ключевой ставки ЦБ, не смогут исправить годовые показатели, несмотря на решение трудностей с платежами", - отмечают аналитики агентства.

Суммарный вес ввезенного в первом полугодии 2024 года оборудования составил 25 тысячтонн - меньше на 19%, чем по итогам января-июня 2023 года. При этом средняя стоимость единицы веса ввезенного оборудования в долларовом эквиваленте снизилась на 16%.

Импорт экструдеров, экструзионных линий и установок в денежном выражении сократился на 34,1%. Инвестиции в машины для литья пластмасс под давлением снизились на 39%, а в выдувные машины (литье с раздувом, экструзионное-выдувные и выдув из преформ) - упали на 43,5%.

Ведущим поставщиком оборудования в Россию с 2021 года остается Китай (в денежном выражении, ранее лидировала Германия - ИФ), в рассматриваемом периоде его доля достигла 65%. При этом вес отправленного из КНР в Россию оборудования сократился на 10,7%, до 21,2 тыс. тонн, а инвестиции в него - на 19,8% - до $157,3 млн.

Турция впервые вышла на второе место по поставкам оборудования, опередив Германию и Италию. При этом в денежном выражении поставки снизились на 2,3%, до $29,4 млн, а в натуральном - на 13,6%, до 1,8 тысячи тонн. Доля страны в импорте - 12,2% в денежном и 7% в натуральном выражении.

Импорт оборудования из Италии, Тайваня, Германии и Южной Кореи продолжает снижаться. Инвестиции в итальянские станки составили $15,3 млн - минимальное за 25 лет значение (снижение на 60% год к году), в тайваньские - $11,6 млн (-36,2%, снижение усилится на фоне ноябрьского запрета на экспорт станков в Россию и Белоруссию), в германские - $11,4 млн (-35%) - минимальный результат за четверть века, в южнокорейские - $2,3 млн (-37%), что является историческим минимумом.

В то же время поставки оборудования из Индии подскочили на 44% и составили $6 млн. В результате республика впервые поднялась с восьмого на шестое место среди стран-поставщиков, заняв долю в 2,5%. Кроме того, в десятку стран-поставщиков оборудования в РФ впервые вошла Венгрия, импорт из которой составил $1,1 млн (+55,6%).