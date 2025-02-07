Поиск

ФАС спросила производителей о причинах подорожания ПЭТФ, БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранулы

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба направила запросы крупнейшим производителям сырья для упаковки о причинах изменения цен и о структуре себестоимости полиэтилентерефталата (ПЭТФ), БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранулы, сообщила пресс-служба ведомства.

В периметр проверки попали АО "Сибур-ПЭТФ" и АО "Полиэф" (входят в "СИБУР", общая мощность около 345 тысяч т ПЭТФ в год), АО "Экопэт" (входит в "Татнефть", 220 тысяч т), ЗАО "Завод новых полимеров "Сенеж" (входит в ГК "Европласт", 100 тысяч т), ООО "Псковский завод "Титан-Полимер" (входит в ГК "Титан", 72 тысячи т БОПЭТ-пленки) и ОЭЗ ПТТ "Моглино".

В ФАС пообещали принять меры, если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

Отраслевое агентство Plastinfo сообщало о росте цен на ПЭТФ на 14,4%. При этом оно отмечает наличие информации от участников рынка о том, что на споте средняя стоимость тонны ПЭТФ за 2024 год выросла более чем на 28%.

Эти товары применяются в пищевом производстве, в медицине и фармацевтической деятельности, нефтехимии и машиностроении.

СИБУР Татнефть ФАС Экопэт Plastinfo ГК "Титан" АО "Полиэф"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Разлив мазута в Керченском проливе

На побережье Анапы нашли новые выбросы мазута

Минздрав предложил обязательную 3-летнюю отработку для выпускников-медиков

Минздрав предложил обязательную 3-летнюю отработку для выпускников-медиков

В Москве начались переговоры руководителей "Росатома" и МАГАТЭ

Келлог не исключил усиления антироссийских санкций для решения украинского кризиса

Назначены экипажи перекрестных полетов на МКС в 2025-2026 годах

Назначены экипажи перекрестных полетов на МКС в 2025-2026 годах

ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против высокопоставленных российских военных

Военная операция на Украине

Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области

Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области

Что произошло за день: четверг, 6 февраля

Правительство предложило нулевой НДС для ВСМ Москва - Санкт-Петербург на 37 лет

Госдуму попросили уточнить правила оборота драгоценных металлов и камней

Госдуму попросили уточнить правила оборота драгоценных металлов и камней
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе331 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2161 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5813 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });