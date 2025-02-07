ФАС спросила производителей о причинах подорожания ПЭТФ, БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранулы

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба направила запросы крупнейшим производителям сырья для упаковки о причинах изменения цен и о структуре себестоимости полиэтилентерефталата (ПЭТФ), БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранулы, сообщила пресс-служба ведомства.

В периметр проверки попали АО "Сибур-ПЭТФ" и АО "Полиэф" (входят в "СИБУР", общая мощность около 345 тысяч т ПЭТФ в год), АО "Экопэт" (входит в "Татнефть", 220 тысяч т), ЗАО "Завод новых полимеров "Сенеж" (входит в ГК "Европласт", 100 тысяч т), ООО "Псковский завод "Титан-Полимер" (входит в ГК "Титан", 72 тысячи т БОПЭТ-пленки) и ОЭЗ ПТТ "Моглино".

В ФАС пообещали принять меры, если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

Отраслевое агентство Plastinfo сообщало о росте цен на ПЭТФ на 14,4%. При этом оно отмечает наличие информации от участников рынка о том, что на споте средняя стоимость тонны ПЭТФ за 2024 год выросла более чем на 28%.

Эти товары применяются в пищевом производстве, в медицине и фармацевтической деятельности, нефтехимии и машиностроении.