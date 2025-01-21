Oersted спишет $1,7 млрд из-за роста ставок, обесценения земли и проблем в ветроэнергетике в США

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Датская энергетическая Oersted A/S рассчитывает отразить списания в размере 12,1 млрд датских крон ($1,69 млрд) по итогам четвертого квартала 2024 года, говорится в ее сообщении.

Списания включают 4,3 млрд крон в связи с ростом процентных ставок в США, 3,5 млрд крон в связи с обесценением арендованных морских участков у берегов Нью-Джерси, Мэриленда и Делавэра и 4,3 млрд крон в связи с задержкой и ожидающимся удорожанием проекта Sunrise Wind у побережья Нью-Йорка, запуск которого перенесен с 2026 года на второе полугодие 2027 года.

"Особенно разочаровывает списание по Sunrise Wind, которое стало очередным примером рисков реализации проектов морской ветроэнергетики в США и не будет способствовать повышению привлекательности развития в стране этого сектора", - приводит MarketWatch мнение аналитиков Jefferies.

При этом списание не учитывает эффект от подписанного в понедельник указа нового президента США Дональда Трампа о приостановке выдачи федеральных разрешений на проекты в сфере ветроэнергетики и сдачи в аренду участков под них, заявила Oersted.

Главный исполнительный директор Oersted Мадс Ниппер при этом отметил, что Sunrise Wind остается рентабельным, и в долгосрочной перспективе компания продолжит делать ставку на американский рынок с учетом "его потенциала к удовлетворению растущего спроса на электроэнергию и созданию тысяч промышленных рабочих мест в США за счет возобновляемой энергетики".

Публикация отчета компании за 2024 год состоится 6 февраля.

Акции Oersted дешевеют на 13,5% на торгах во вторник.