Поиск

Oersted спишет $1,7 млрд из-за роста ставок, обесценения земли и проблем в ветроэнергетике в США

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Датская энергетическая Oersted A/S рассчитывает отразить списания в размере 12,1 млрд датских крон ($1,69 млрд) по итогам четвертого квартала 2024 года, говорится в ее сообщении.

Списания включают 4,3 млрд крон в связи с ростом процентных ставок в США, 3,5 млрд крон в связи с обесценением арендованных морских участков у берегов Нью-Джерси, Мэриленда и Делавэра и 4,3 млрд крон в связи с задержкой и ожидающимся удорожанием проекта Sunrise Wind у побережья Нью-Йорка, запуск которого перенесен с 2026 года на второе полугодие 2027 года.

"Особенно разочаровывает списание по Sunrise Wind, которое стало очередным примером рисков реализации проектов морской ветроэнергетики в США и не будет способствовать повышению привлекательности развития в стране этого сектора", - приводит MarketWatch мнение аналитиков Jefferies.

При этом списание не учитывает эффект от подписанного в понедельник указа нового президента США Дональда Трампа о приостановке выдачи федеральных разрешений на проекты в сфере ветроэнергетики и сдачи в аренду участков под них, заявила Oersted.

Главный исполнительный директор Oersted Мадс Ниппер при этом отметил, что Sunrise Wind остается рентабельным, и в долгосрочной перспективе компания продолжит делать ставку на американский рынок с учетом "его потенциала к удовлетворению растущего спроса на электроэнергию и созданию тысяч промышленных рабочих мест в США за счет возобновляемой энергетики".

Публикация отчета компании за 2024 год состоится 6 февраля.

Акции Oersted дешевеют на 13,5% на торгах во вторник.

США Oersted
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В "Ведомостях" в феврале сменится гендиректор

Суд отклонил иск "Роснефти" к "Транснефти" на 6,1 млрд рублей

Рубль утром во вторник слегка дорожает в паре с юанем

Рынки акций Европы закрылись преимущественно в плюсе в понедельник

Рынки акций Европы закрылись преимущественно в плюсе в понедельник

Бюджет РФ в 2024 году исполнен с дефицитом 3,485 трлн руб., или 1,7% ВВП

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе270 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5736 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });