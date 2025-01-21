Производитель аккумуляторов CATL ждет роста годовой чистой прибыли на 20%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) прогнозирует значительный рост чистой прибыли в 2024 году за счет вывода на рынок новых продуктов и технологий.

Подъем чистой прибыли в прошлом году ожидается на уровне от 11% до 20%, показатель составит от 49 млрд юаней ($6,7 млрд) до 53 млрд юаней, говорится в предварительной отчетности компании.

Рост скорректированной прибыли прогнозируется в диапазоне 10-17%, до 44-47 млрд юаней.

Годовая выручка компании может снизиться на 9-11%, до 356-366 млрд юаней.

По данным аналитической компании SNE Research, доля CATL на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей составляет около 37%.