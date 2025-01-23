Положительное внешнеторговое сальдо Азербайджана в 2024 году сократилось втрое

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в 2024 году составило $5,496 млрд, что в 3 раза меньше, чем в 2023 году, сообщил Государственный таможенный комитет.

Внешнеторговый оборот Азербайджана снизился на 7% - до $47,612 млрд. При этом экспорт составил $26,554 млрд (снижение на 21,7%), импорт - $21,058 млрд (рост на 21,8%).

В структуре экспорта основной объем пришелся на продукцию нефтегазового сектора (87,36%).

В структуре импорта доля продовольственной продукции составила 11,75%, табака и табачной продукции - 0,56%, фармацевтической продукции - 2,41%, удобрений - 0,34%, пластмасс и изделий из них - 2,53%, древесины и продукции из нее - 1,92%, одежды и аксессуаров для одежды - 1,98%, черных металлов и изделий из них - 5,59%, машин, механизмов, электрических аппаратов, оборудования и запчастей к ним - 18,39%, транспортных средств и запчастей к ним - 11,53%, мебели - 0,78%, прочих категорий - 42,22%.

Во внешнеторговых операциях было задействовано 11,288 тыс. государственных и частных предприятий.

В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 180 странами.

Основные экспортные поставки Азербайджана осуществлялись в Италию (40,95% от общего экспорта), Турцию (14,38%), Россию (4,44%), Чехию (4,1%), Хорватию (3,29%), Германию (2,93%), Индию (2,77%), Израиль (2,76%), Болгарию (2,57%) и Грузию (2,54%).

Основные импортные операции были с Китаем (17,69%), Россией (17,2%), Турцией (10,97%), США (7,68%), Австралией (6,95%), Германией (3,92%), Ираном (3,01%), Италией (2,45%), Белоруссией (2,17%) и Японией (1,94%).