Азербайджан повышает расходы на оборону и нацбезопасность на 11%, до $4,2 млрд

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Правительство Азербайджана подготовило проект поправок в госбюджете на 2024 год, документ внесен в Милли Меджлис (парламент), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в законодательном органе.

"Проект поправок в госбюджете на 2024 год на текущей неделе внесен в парламент. Профильная парламентская комиссия обсудит данный документ на заседании на следующей неделе, после чего проект будет вынесен на пленарное обсуждение", - отметили в Милли Меджлисе.

В Минфине, в свою очередь, агентству сообщили, что проект поправок подготовлен с учетом благоприятной конъюнктуры на мировых нефтяных рынках (средняя экспортная цена нефти марки Azeri Light в январе-апреле 2024 года составила $87,3/бар, что на $27,3/бар выше показателя, заложенного в госбюджете на текущий год - ИФ), ситуацией с исполнением бюджета в январе-апреле, а также ожиданий того, что фактические налоговые и таможенные поступления в бюджет будут выше запланированных.

Согласно проекту, доходы бюджета на текущий год увеличиваются на 2 млрд 180 млн манатов или на 6,4% - до 36 млрд 353 млн манатов.

В структуре дополнительных доходов 1,3 млрд манатов придется на ненефтяные поступления, 605 млн манатов - на нефтяные, 250 млн манатов - из прибыли Центробанка Азербайджана, 25 млн манатов - от Фонда утилизации транспортных средств, остальное - из других источников.

В результате ненефтяные доходы госбюджета в 2024 году теперь прогнозируются на уровне 18 млрд 584 млн манатов (+9,3%) или 51,1%, нефтегазовые доходы - 17 млрд 769 млн манатов (+3,5%) или 48,9%.

План для Государственной налоговой службы на 2024 году увеличивается на 1 млрд 405 млн манатов или на 10,1% - до 15 млрд 270 млн манатов, для Государственного таможенного комитета - на 500 млн манатов или на 8,5% - до 6,4 млрд манатов.

Расходы госбюджета предложено увеличить на 2 млрд 944,3 млн манатов или на 8% - до 39 млрд 707,3 млн манатов.

Согласно проекту, расходы на экономическую деятельность увеличиваются на 2 млрд 114,7 млн манатов или на 27,2% - до 9 млрд 902,7 млн манатов, расходы на оборону и нацбезопасность - на 705,3 млн манатов или 11% - до 7 млрд 126,3 млн манатов ($4,2 млрд по текущему курсу - ИФ).

В результате дефицит госбюджета Азербайджана на 2024 год увеличивается на 764,3 млн манатов - до 3 млрд 354,3 млн манатов или 2,8% ВВП.

Официальный курс на 24 мая 1,7 манат/$1.