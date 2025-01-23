ЦБ Норвегии сохранил ставку на уровне 4,5%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Центробанк Норвегии в январе оставил ключевую процентную ставку на уровне 4,5%. Это решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Регулятор удерживает ставку на этом уровне, максимальном с 2008 года, уже более года.

"Ключевая ставка, вероятно, будет снижена в марте", - заявила председатель ЦБ Ида Вольден Бахе.

Процентная ставка способствовала охлаждению норвежской экономики и замедлению инфляции, отмечается в пресс-релизе центробанка. Безработица в стране повысилась по сравнению с ранее наблюдавшимся низким уровнем, а инфляция приблизилась к целевому показателю, однако стремительный рост расходов компаний может спровоцировать ускорение инфляции в будущем.

Регулятор ждет роста ВВП Норвегии на 1,4% в 2025 и 2026 гг., а также прогнозирует базовую инфляцию на уровне 2,7% в этот период. Обновленные макроэкономические прогнозы ЦБ будут опубликованы в марте.

Курс доллара в паре с норвежской кроной растет в ходе торгов в четверг на 0,2% - до 11,2971 кроны против 11,2795 кроны на закрытие предыдущей сессии.