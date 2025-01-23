Поиск

ЦБ Норвегии сохранил ставку на уровне 4,5%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Центробанк Норвегии в январе оставил ключевую процентную ставку на уровне 4,5%. Это решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Регулятор удерживает ставку на этом уровне, максимальном с 2008 года, уже более года.

"Ключевая ставка, вероятно, будет снижена в марте", - заявила председатель ЦБ Ида Вольден Бахе.

Процентная ставка способствовала охлаждению норвежской экономики и замедлению инфляции, отмечается в пресс-релизе центробанка. Безработица в стране повысилась по сравнению с ранее наблюдавшимся низким уровнем, а инфляция приблизилась к целевому показателю, однако стремительный рост расходов компаний может спровоцировать ускорение инфляции в будущем.

Регулятор ждет роста ВВП Норвегии на 1,4% в 2025 и 2026 гг., а также прогнозирует базовую инфляцию на уровне 2,7% в этот период. Обновленные макроэкономические прогнозы ЦБ будут опубликованы в марте.

Курс доллара в паре с норвежской кроной растет в ходе торгов в четверг на 0,2% - до 11,2971 кроны против 11,2795 кроны на закрытие предыдущей сессии.

Ида Вольден Бахе Норвегия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" предложил подключить независимые газовые компании к газификации регионов

Саудовская Аравия планирует нарастить торговлю и инвестиции в США на $600 млрд

ФАС пока не нашла признаков ценового сговора производителей сливочного масла

ФАС пока не нашла признаков ценового сговора производителей сливочного масла

Brent подешевела до $78,72 за баррель

В России в 2024 году продажи игристых вин выросли на 8,6%

В России в 2024 году продажи игристых вин выросли на 8,6%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5744 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе278 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2136 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии150 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });