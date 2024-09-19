ЦБ Норвегии сохранил ставку на уровне 4,5%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Центробанк Норвегии оставил ключевую процентную ставку на уровне 4,5% по итогам шестого заседания подряд.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Регулятор также дал понять, что намерен сохранять ее на этом уровне до конца года, и отметил, что высокие ставки сыграли роль в замедлении инфляции и охлаждении норвежской экономики.

Руководство ЦБ выразило мнение, что ограничительный курс денежно-кредитной политики оправдан в соответствии с целью вернуть инфляцию к целевому показателю в обозримом будущем.

Курс доллара в паре с норвежской кроной опустился в ходе торгов в четверг на 0,8% до 10,5039 кроны против 10,5922 кроны на закрытие предыдущей сессии.