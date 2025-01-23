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В супермаркетах Астаны ограничили продажу картофеля в одни руки

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Астане торговые точки сетей Small и Spar ввели временное ограничение на продажу картофеля - не более 5 килограммов в одни руки, сообщило управление по инвестициям и развитию предпринимательства города.

Ограничение ввели, чтобы помешать перекупщикам оптом скупать картофель для дальнейшей перепродажи в магазинах "у дома".

В управлении заверили, что в столице приняты все необходимые меры для обеспечения стабильных цен на картофель.

"Дефицита картофеля нет. Продукция в достаточном объеме представлена на полках торговых сетей и рынков города, а ее запасы своевременно пополняются", - сказано в заявлении.

Ранее в январе Казахстан ограничил вывоз картофеля в третьи страны на шесть месяцев для стабилизации цен на внутреннем рынке. По данным правительства страны, в 2024 году экспорт картофеля вырос в 1,5 раза в связи с возросшим спросом со стороны соседних стран, в особенности Узбекистана, и высокими экспортными ценами.

Ажиотажный спрос оказал влияние на внутренний рынок - за последнюю неделю зафиксирован резкий рост цены у экспортоориентированных производителей (со 170 до 270 тенге).

По данным Минсельхоза республики, имеющихся запасов картофеля достаточно для полного покрытия внутренней потребности до раннего урожая 2025 года. Запасы, по состоянию на 19 января, составляют свыше 850 тысяч тонн без учета запасов в торговых сетях (600 тысяч тонн у ассоциации картофелеводов, 68 тысяч тонн в стабфондах, 200 тысяч тонн у мелких хозяйств).

Валовый сбор картофеля в 2024 году составил 2,9 млн тонн (в том числе ранний урожай - 300 тысяч тонн). В прошлом году импортировано 56 тысяч тонн этой продукции. Объем картофеля для распределения на рынок с августа 2024 года составляет 2,6 млн тонн при потребности всего населения в 1,5 млн тонн (в том числе городского - 954 тысячи тонн) до сбора раннего урожая в январе-апреле текущего года. С августа по декабрь 2024 года потреблено 844 тысячи тонн картофеля, экспортировано за весь 2024 год - 620 тысяч тонн. Прогнозный объем потребления в январе-апреле 2025 года - 675 тысячтонн.

Официальный курс на 23 января - 520,91 тенге за $1.

Казахстан Минсельхоз Астана Small Spar
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