Власти Казахстана назвали условия вхождения государства в капитал частных энергокомпаний

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Государство получит долю в капитале частных энергокомпаний в обмен на финансирование модернизации их производства, заявил на пресс-конференции вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

"Предполагается софинансирование (программы модернизации энергетического и коммунального сектора - ИФ) за счет средств акционеров, даже если они частные. Если частники не смогут или скажут, что они не в состоянии обеспечить софинансирование, значит, придется размывать их долю, временно государству заходить туда, либо квазигоссектору заходить туда", - сказал Бозумбаев.

По его словам, после осуществления модернизации проектов "на рынке опять частному сектору будем продавать, более успешным менеджерам".

Правительство Казахстана планирует привлекать средства международных институтов и Единого национального пенсионного фонда для финансирования модернизации энергетического и коммунального сектора, сказал также вице-премьер.

"Предлагаем, что мы будем привлекать как средства акционеров, когда это частные компании, так и заемные средства международных институтов развития, наших банков второго уровня, а средства республиканского бюджета, Нацфонда - для субсидирования ставки. Тело займа - рыночное, то есть за счет средств, привлекаемых с рынка, это могут быть и пенсионные средства нашего пенсионного фонда на рыночной основе, но мы будем субсидировать эту часть, которая чувствительная, за счет средств республиканского бюджета и Нацфонда", - сказал Бозумбаев.

По его словам, на данный шаг придется идти, чтобы не допустить одномоментного кратного увеличения тарифов для населения.

"Тарифы придется увеличивать кратно во много раз. Понятно, что потребители пострадают из-за одномоментного использования средств (частных акционеров компаний энергосектора - ИФ)", - отметил он.

Вице-премьер напомнил, что общая сумма реализации программы модернизации рассчитана на 6,4 трлн тенге.

Ранее в правительстве заявляли, что средства пенсионного фонда могут быть направлены в крупные проекты в сфере индустриализации, транспорта, инфраструктуры. Возвратность этих средств будет обеспечена за счет средств республиканского бюджета.

Официальный курс на 24 января - 522,42 тенге/$1.