Глава JPMorgan Джейми Даймон заработал рекордные $39 млн в 2024 году

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Американский банк JPMorgan Chase & Co. выплатил $39 млн главному исполнительному директору Джейми Даймону в 2024 году - на 8% больше, чем годом ранее.

Это рекордное вознаграждение, полученное Даймоном за время его работы во главе JPMorgan. В 2023 году он заработал $36 млн.

Даймон возглавляет JPMorgan, крупнейший по активу банк США, с 2006 года. В минувшем году банк зафиксировал рекордную чистую прибыль, его акции подорожали за год на 41%.

Общая сумма вознаграждения, полученного Даймоном за 2024 год, включает базовую зарплату в размере $1,5 млн и денежный бонус в размере $5 млн, а остальная его часть выплачивается в виде акций, говорится в сообщении JPMorgan.

Аналогичное вознаграждение за 2024 год получил главный исполнительный директор Goldman Sachs Group Inc. Дэвид Соломон. Оно выросло на 26% по сравнению с предыдущим годом.