Даймон намерен оставаться во главе JPMorgan еще несколько лет

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Джейми Даймон, глава JPMorgan Chase & Co., планирует оставить свои посты главного исполнительного директора и председателя совета директоров крупнейшего американского банка "через несколько лет".

"Все зависит от Бога и совета директоров, - заявил он Fox Business. - Мне нравится моя работа".

В 2024 году JPMorgan получил рекордную прибыль в истории американской банковской отрасли, а вознаграждение Даймона составило $39 млн, отмечает Bloomberg.

Даймон занимает пост главного исполнительного директора JPMorgan с 2005 года. JPMorgan был основан свыше 200 лет назад, банк является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и услуг доверительного управления.

С начала 2025 года капитализация JPMorgan выросла на 9,4%, до $733,7 млрд.