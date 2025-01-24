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Глава Qualcomm заработал $25,9 млн в 2024г

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американской Qualcomm Inc. Кристиано Амон получит общее вознаграждение в размере $25,9 млн за 2024 год, сообщила компания.

Годом ранее он заработал $23,5 млн.

Базовая зарплата Амона практически не изменилась и составила $1,35 млн. Еще порядка $20 млн составит бонус в виде акций компании.

Амон проработал в одном из крупнейших чипмейкеров мира 27 лет и возглавил компанию в 2021 году.

За последние 12 месяцев капитализация Qualcomm выросла на 15,7%, до $193,7 млрд.

Qualcomm Кристиано Амон США
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