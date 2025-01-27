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"Селигдар" в 2024 году сократил производство золота на 8% до 7,62 т

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Холдинг "Селигдар" (MOEX: SELG) по итогам 2024 года снизил производство лигатурного золота на 8% до 7,62 тонны, сообщила компания.

На фоне высоких цен на золото "Селигдар" увеличил вовлечение в переработку бедных руд, накопленных на складах, отрабатывал фланги месторождений с маломощными рудными контурами и нарастил опережающую вскрышу.

Также в августе был завершен договор подряда на месторождении Лунное (СП с "Росатомом", доля "Селигдара" – 49,97%). Без учета показателей Лунного производство золота сократилось на 5% до 7,374 тонны.

Консолидированная выручка "Селигдара" от реализации золота выросла в 2024 году на 6% и составила 50,8 млрд рублей. Увеличение выручки было обеспечено ростом средней рублевой цены реализации на 33%.

Годовое производство олова в концентрате снизилось на 18% и составило 2,466 тыс. тонн, что связано со снижением содержания олова в руде.

Компания ожидала вовлечение в отработку руд с низким содержанием и заранее начала модернизировать производство. Модернизация позволит эффективно отрабатывать бедные руды в 2025 году и нарастить в итоге объемы производства концентрата. Сейчас "Селигдар" отрабатывает бедные руды в соответствии с планом горных работ, одновременно готовит к отработке новые запасы с высоким содержанием олова (свыше 1% в добываемой руде).

Производство меди в концентрате в 2024 году выросло на 73% до 2,05 тыс. тонн, вольфрама в концентрате – снизилось на 34% до 68 тонн.

Выручка от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентратов увеличилась на 19% и составила 7,5 млрд рублей.

Суммарная консолидированная выручка холдинга "Селигдар" по итогам 2024 года выросла на 8% до 58,2 млрд рублей.

Операционные показатели холдинга "Селигдар":

ПоказательIV кв. 2024*IV кв. 2023*Динамика20242023Динамика
Золотодобывающий дивизион
Добыча руды (в сухом весе), млн т1,32,2-41%7,511,4-34%
Производство лигатурного золота, кг16832021-17%7 6208 274-8%
Оловодобывающий дивизион
Добыча руды, тыс. т29824223%1 07192616%
Переработка руды, тыс. т26019533%99986615%
Производство олова в концентрате, т715772-7%2 4663003-18%
Производство вольфрама в концентрате, т181520%68103-34%
Производство меди в концентрате, т61531794%2 050118773%

* расчет "Интерфакса"

"Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры.

Селигдар золото
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