"Селигдар" в 2024 году сократил производство золота на 8% до 7,62 т

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Холдинг "Селигдар" (MOEX: SELG) по итогам 2024 года снизил производство лигатурного золота на 8% до 7,62 тонны, сообщила компания.

На фоне высоких цен на золото "Селигдар" увеличил вовлечение в переработку бедных руд, накопленных на складах, отрабатывал фланги месторождений с маломощными рудными контурами и нарастил опережающую вскрышу.

Также в августе был завершен договор подряда на месторождении Лунное (СП с "Росатомом", доля "Селигдара" – 49,97%). Без учета показателей Лунного производство золота сократилось на 5% до 7,374 тонны.

Консолидированная выручка "Селигдара" от реализации золота выросла в 2024 году на 6% и составила 50,8 млрд рублей. Увеличение выручки было обеспечено ростом средней рублевой цены реализации на 33%.

Годовое производство олова в концентрате снизилось на 18% и составило 2,466 тыс. тонн, что связано со снижением содержания олова в руде.

Компания ожидала вовлечение в отработку руд с низким содержанием и заранее начала модернизировать производство. Модернизация позволит эффективно отрабатывать бедные руды в 2025 году и нарастить в итоге объемы производства концентрата. Сейчас "Селигдар" отрабатывает бедные руды в соответствии с планом горных работ, одновременно готовит к отработке новые запасы с высоким содержанием олова (свыше 1% в добываемой руде).

Производство меди в концентрате в 2024 году выросло на 73% до 2,05 тыс. тонн, вольфрама в концентрате – снизилось на 34% до 68 тонн.

Выручка от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентратов увеличилась на 19% и составила 7,5 млрд рублей.

Суммарная консолидированная выручка холдинга "Селигдар" по итогам 2024 года выросла на 8% до 58,2 млрд рублей.

Операционные показатели холдинга "Селигдар":

Показатель IV кв. 2024* IV кв. 2023* Динамика 2024 2023 Динамика Золотодобывающий дивизион Добыча руды (в сухом весе), млн т 1,3 2,2 -41% 7,5 11,4 -34% Производство лигатурного золота, кг 1683 2021 -17% 7 620 8 274 -8% Оловодобывающий дивизион Добыча руды, тыс. т 298 242 23% 1 071 926 16% Переработка руды, тыс. т 260 195 33% 999 866 15% Производство олова в концентрате, т 715 772 -7% 2 466 3003 -18% Производство вольфрама в концентрате, т 18 15 20% 68 103 -34% Производство меди в концентрате, т 615 317 94% 2 050 1187 73%

* расчет "Интерфакса"

"Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры.