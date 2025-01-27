"Селигдар" в 2024 году сократил производство золота на 8% до 7,62 т
Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Холдинг "Селигдар" (MOEX: SELG) по итогам 2024 года снизил производство лигатурного золота на 8% до 7,62 тонны, сообщила компания.
На фоне высоких цен на золото "Селигдар" увеличил вовлечение в переработку бедных руд, накопленных на складах, отрабатывал фланги месторождений с маломощными рудными контурами и нарастил опережающую вскрышу.
Также в августе был завершен договор подряда на месторождении Лунное (СП с "Росатомом", доля "Селигдара" – 49,97%). Без учета показателей Лунного производство золота сократилось на 5% до 7,374 тонны.
Консолидированная выручка "Селигдара" от реализации золота выросла в 2024 году на 6% и составила 50,8 млрд рублей. Увеличение выручки было обеспечено ростом средней рублевой цены реализации на 33%.
Годовое производство олова в концентрате снизилось на 18% и составило 2,466 тыс. тонн, что связано со снижением содержания олова в руде.
Компания ожидала вовлечение в отработку руд с низким содержанием и заранее начала модернизировать производство. Модернизация позволит эффективно отрабатывать бедные руды в 2025 году и нарастить в итоге объемы производства концентрата. Сейчас "Селигдар" отрабатывает бедные руды в соответствии с планом горных работ, одновременно готовит к отработке новые запасы с высоким содержанием олова (свыше 1% в добываемой руде).
Производство меди в концентрате в 2024 году выросло на 73% до 2,05 тыс. тонн, вольфрама в концентрате – снизилось на 34% до 68 тонн.
Выручка от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентратов увеличилась на 19% и составила 7,5 млрд рублей.
Суммарная консолидированная выручка холдинга "Селигдар" по итогам 2024 года выросла на 8% до 58,2 млрд рублей.
Операционные показатели холдинга "Селигдар":
|Показатель
|IV кв. 2024*
|IV кв. 2023*
|Динамика
|2024
|2023
|Динамика
|Золотодобывающий дивизион
|Добыча руды (в сухом весе), млн т
|1,3
|2,2
|-41%
|7,5
|11,4
|-34%
|Производство лигатурного золота, кг
|1683
|2021
|-17%
|7 620
|8 274
|-8%
|Оловодобывающий дивизион
|Добыча руды, тыс. т
|298
|242
|23%
|1 071
|926
|16%
|Переработка руды, тыс. т
|260
|195
|33%
|999
|866
|15%
|Производство олова в концентрате, т
|715
|772
|-7%
|2 466
|3003
|-18%
|Производство вольфрама в концентрате, т
|18
|15
|20%
|68
|103
|-34%
|Производство меди в концентрате, т
|615
|317
|94%
|2 050
|1187
|73%
* расчет "Интерфакса"
"Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры.