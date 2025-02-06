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"Селигдар" рассмотрит привлечение маркет-мейкера для снижения волатильности акций

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - "Селигдар" рассмотрит возможность привлечения маркет-мейкера для снижения волатильности котировок акций, сообщила компания.

В последние два дня на "Мосбирже" наблюдается высокая торговая активность и рост котировок "Селигдара" - более чем на 30%, одновременно отмечается существенное увеличение оборота и количества сделок по сравнению со среднедневными данными прошлых периодов, отмечает компания.

"На сегодняшний день нет нераскрытой информации или событий, которые могли бы оказать существенное влияние на рост курса акций компании", - подчеркивает "Селигдар".

Накануне на фоне новых рекордов в цене золота росли котировки и других отечественных золотодобытчиков, но в четверг акции большинства из них скорректировались.

"Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры.

Селигдар Мосбиржа
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