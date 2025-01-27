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ЦБ Китая в январе влил в финсистему рекордные 1,7 трлн юаней за счет нового инструмента ДКП

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в январе влил рекордный объем ликвидности в финансовую систему с помощью одного из новых инструментов денежно-кредитной политики (ДКП).

Как говорится в сообщении НБК, объем вливаний в рамках операций обратного РЕПО для первичных дилеров сроком на три и шесть месяцев достиг 1,7 трлн юаней ($234 млрд). Это рекордный объем для нового механизма, запущенного в октябре прошлого года. В декабре вливания с его помощью составили 1,4 трлн юаней.

НБК стремится поддержать достаточный уровень ликвидности в банковской системе перед длительными выходными в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Некоторые аналитики ожидали, что китайский ЦБ перед праздниками снизит норму резервирования для банков, чтобы высвободить ликвидность.

Центробанку необходимо найти баланс между поддержанием экономического роста и защитой курса юаня, отмечают эксперты. Ранее в этом месяце НБК приостановил использование еще одного механизма, введенного в его инструментарий в октябре, - выкуп казначейских облигаций на открытом рынке. Использование этого инструмента способствовало снижению доходности китайских бондов и оказывало давление на нацвалюту.

Китай Народный банк Китая
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