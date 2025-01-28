Минэкономразвития насторожило расширение операций в эксперименте по партнерскому финансированию

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Минэкономразвития направило в Госдуму ряд замечаний к законопроекту, который расширяет эксперимент по партнерскому финансированию. Ведомство насторожило включение в эксперимент открытого перечня видов деятельности на финансовом рынке, что создает риски для участников. Об этом рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией ведомства.

Замечания министерства были предоставлены в ответ на проект закона, подготовленный комитетом Госдумы по финансовому рынку. Документ еще официально не вносился в парламент, был направлен в правительство РФ для получения отзывов в декабре 2024 года.

Сейчас установлен закрытый перечень операций, которые можно проводить в рамках эксперимента по исламскому банкингу: это привлечение денег и имущества от физических и юридических лиц через займы, размещение облигаций, доверительное управление имуществом и вклады в уставный капитал участников эксперимента, лизинг, выдача поручительств для третьих лиц.

Разработанный законопроект устанавливает открытый перечень сделок партнерского финансирования, которые вправе осуществлять участники эксперимента, дополнив его указанием на операции взаимного страхования имущественных интересов членов обществ взаимного страхования, а также указанием на "иные виды деятельности на финансовом рынке".

"Представляется некорректным включение в круг сделок несопоставимого понятия "виды деятельности на финансовом рынке", которые сами по себе сделками (операциями) не являются", - говорится в замечаниях министерства.

Минэкономразвития отмечает, что это приводит к неопределенности в том, какие именно сделки могут быть признаны частью эксперимента, так как не все виды деятельности и не все операции на финансовом рынке по своей сути направлены на осуществление финансирования.

"Возможность возникновения неопределенности в части того, какое именно регулирование подлежит применению, сопряжена с рисками для ведения хозяйственной деятельности участников эксперимента и их клиентов. При сохранении в законопроекте подхода, предполагающего открытый перечень сделок, считаем необходимым, по крайней мере, указать четкие критерии определения сделок (операций), которые могут совершаться в рамках эксперимента, в том числе предусмотрев в качестве одного из таких критериев направленность (цель) на финансирование клиентов со стороны участников эксперимента", - говорится в отзыве.

Среди других замечаний: доработка норм о сохранении статуса участника для организаций с аннулированной лицензией, а также обеспечение равного доступа к разработке стандартов.

Так, например, в законопроекте отсутствует обоснование, почему организации, лишенные лицензии, сохраняют статус участника эксперимента еще три месяца. Минэкономразвития подчеркнуло, что предусмотренное законопроектом создание комитета по стандартам должно учитывать интересы всех участников эксперимента, а не только кредитных организаций.

"В настоящий момент из 29 участников эксперимента только 6 являются кредитными организациями (около 20%). В связи с этим для предоставления равного права участия в разработке и утверждении стандартов и обеспечения справедливого баланса интересов полагаем целесообразным установить, что комитет будет создаваться не ассоциацией кредитных организаций, а всеми заинтересованными участниками эксперимента", - говорится в замечании министерства.

Несмотря на ряд замечаний, Минэкономразвития в целом положительно оценивает предлагаемые законопроектом изменения, направленные на совершенствование специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию, говорится в заключении.

Закон о проведении в РФ эксперимента по исламскому банкингу был подписан в августе 2023 года, он внедряется на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана и Татарстана.

Участниками эксперимента являются юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ и включенные в реестр, который ведет ЦБ. Минимальный размер капитала участника эксперимента, который при этом не является кредитной или некредитной финансовой организацией (для них установлены отдельные лимиты - ИФ), с 1 сентября 2023 года составлял 10 млн рублей, а с 1 января 2024 года – 15 млн рублей.

Исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Например, запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки; запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар); запрет на финансирование точно определенных секторов экономики: игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции; условия разделения риска получения прибыли и убытков между финансирующей стороной и клиентом по совершаемым сделкам; условия проведения финансовых сделок на основе реальных активов или операций с данными активами. Также необходима обязательная идентификация лежащих в основе сделки реальных активов.