Биржевые цены на бензины за четыре торговых сессии выросли на 6-7%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Стоимость бензинов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за последние четыре торговых сессии поднялась почти на 6-7% по национальному индексу (объединяет все НПЗ России), до этого котировки снижались с первых торговых дней января.

Как свидетельствуют данные площадки, Аи-92 с 22 января (последний день снижения цен на бензины, затем они пошли в рост) подорожал на 7,6%, достигнув по итогам торгов 28 января стоимости в 50892 руб./т., Аи-95 подорожал за это время на 5,8% - до 53371 руб./т.

Собеседники "Интерфакса" на топливном рынке объясняют рост биржевых цен на бензины рисками внеплановых ремонтов на НПЗ. Отраслевые специалисты прогнозируют продолжение повышения стоимости бензинов на СПбМТСБ в ближайшее время.

Цена межсезонного дизельного топлива растет на СПбМТСБ с первых торговых дней года - с 13 января по 28 января рост составил 7,8%, до 57550 руб./т. ДТ зимнее снижается в цене с начала года, к настоящему моменту оно подешевело на 13,7% - до 63977 руб./т.

Как сообщалось, в течение 2024 года в России дважды вводился запрет на экспорт бензинов. Первый раз он был введен с 1 марта на полгода (до 31 августа) из-за роста биржевых цен в январе на фоне внеплановых ремонтов на НПЗ. В середине мая, чтобы не допустить затоваривания заводов, правительство временно, до 30 июня, сняло запрет на экспорт бензинов. Летом, когда потребление топлива вышло на пик, ограничения на экспорт бензина было введено второй раз - с 1 августа, затем его продлили до конца года.

В конце ноября-2024 разрешение на вывоз бензина получили компании-производители, для остальных он сохранился до конца января 2025 года.

Впервые запрет на экспорт бензинов был введен в России осенью 2023 года - на фоне ценового кризиса на топливном рынке.