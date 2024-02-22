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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

FESCO отметила рост контейнерного рынка РФ в январе на 13%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Контейнерный рынок РФ по итогам января 2024 года вырос на 13,3% по сравнению с январем 2023 года – до 518 тыс. TEU, сообщили журналистам в транспортной группе FESCO.

"Рост отмечен на всех направлениях относительно показателей января 2023 года. Основным драйвером стало восстановление объемов через порты Балтийского бассейна на фоне открытия новых внешнеторговых сервисов, связывающих Санкт-Петербург со странами Азии", - сообщили в группе.

По данным FESCO, в годовом выражении импорт в январе увеличился на 9% до 240 тыс. TEU, экспорт – на 11,6%, до 134 тыс. TEU, транзит – на 20,1% до 49 тыс. TEU. Внутренние перевозки выросли на 25% до 95 тыс. TEU.

При этом относительно декабря 2023 года контейнерный рынок РФ в январе 2024 года сократился на 8%, отмечают в FESCO. "Драйверами снижения выступили экспортные и внутренние перевозки, которые уменьшились на 12% и 13% соответственно. Часть этого снижения обусловлена эффектом "высокой базы" декабря 2023 года, а также сохраняющимися затруднениями при отправках контейнерных поездов в направлении Восточного полигона", - отметили в компании.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот портов РФ, внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

Транспортная группа FESCO (головная компания – ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, свыше 11 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает 37 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

FESCO
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