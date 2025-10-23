Поиск

Результаты Nokia в III квартале превзошли прогнозы

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Oyj сократил чистую прибыль в третьем квартале 2025 года на 8%, увеличив выручку на 12%.

В июле-сентябре чистая прибыль Nokia составила 323 млн евро против 352 млн евро годом ранее. Операционная прибыль снизилась на 10%, до 435 млн евро.

Квартальная выручка повысилась до 4,83 млрд евро с 4,37 млрд евро годом ранее.

Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков предполагал, что Nokia зафиксирует чистую прибыль в 269 млн евро при выручке в 4,64 млрд евро.

Доход подразделения в сфере сетевой инфраструктуры подскочил на 28% благодаря росту спроса со стороны ИИ-отрасли в Северной Америке. Фокус внимания Nokia все больше смещается в сторону сетевой инфраструктуры, где появляются новые возможности для роста в связи с крупными инвестициями мировых компаний в дата-центры.

Выручка в сегменте "облачных" решений в минувшем квартале увеличилась на 8,4%, доход подразделения оборудования для мобильных сетей связи уменьшился на 0,6%.

Nokia немного повысила прогноз операционной прибыли на 2025 год - до 1,7-2,2 млрд с 1,6-2,1 млрд. В компании отметили, что корректировка прогноза связана с изменением метода учета венчурных инвестиций, а операционный прогноз на этот год остается неизменным.

Nokia ожидает, что в четвертом квартале ее продажи будут чуть выше обычного для этого времени уровня.

Компания выплатит дивиденды в размере $0,03 на акцию по итогам квартала.

С начала 2025 года капитализация Nokia выросла на 20,5%.

