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ВТБ профинансирует строительство бизнес-центра в "Москва-Сити"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ВТБ предоставляет проектное финансирование объемом 20 млрд рублей для строительства БЦ в "Москва-Сити", рассказали в пресс-службе банка.

Финансирование будет предоставлено SEZAR GROUP для постройки бизнес-центра класса Prime на участке №4 в деловом центре. МФК общей площадью 85 тыс. кв.м представляет собой два офисных здания высотой 18 этажей на едином стилобате.

Начало строительства запланировано на первом квартале 2025 года, ввод в эксплуатацию - в 2027 году. Реализация площадей бизнес-центра будет осуществляться в рамках 214-ФЗ с использованием эскроу-счетов в банке ВТБ.

Москва-Сити ВТБ SEZAR GROUP
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