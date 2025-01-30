ВТБ профинансирует строительство бизнес-центра в "Москва-Сити"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ВТБ предоставляет проектное финансирование объемом 20 млрд рублей для строительства БЦ в "Москва-Сити", рассказали в пресс-службе банка.

Финансирование будет предоставлено SEZAR GROUP для постройки бизнес-центра класса Prime на участке №4 в деловом центре. МФК общей площадью 85 тыс. кв.м представляет собой два офисных здания высотой 18 этажей на едином стилобате.

Начало строительства запланировано на первом квартале 2025 года, ввод в эксплуатацию - в 2027 году. Реализация площадей бизнес-центра будет осуществляться в рамках 214-ФЗ с использованием эскроу-счетов в банке ВТБ.