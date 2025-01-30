ЦБ ждет роста расходов банков на резервы в 2025 году

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ ожидает роста расходов банков на резервы в 2025 году, но это будет некритично для сектора, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов в ходе пресс-конференции по итогам развития банковского сектора за 2024 год.

"Мы не ожидаем какого-то критического сокращения маржи. Да, будет некоторый рост расходов на резервы, мы во всяком случае так ожидаем. По всем остальным позициям какого-то там драматического изменения мы не ждем", - сказал Данилов.

"Нам кажется, что в 2025 году расходы на резервы должны быть выше, в том числе из-за вызревания каких-то рискованных кредитов и влияния где-то ставок на те компании, на тех заемщиков, которые в более стесненном, с точки зрения долговой нагрузки, финансовом положении", - добавил он.

Точный прогноз по прибыли сектора регулятор планирует дать позднее.

"На абсолютное значение прибыли влияет рост масштабов банковского сектора. Если у вас активы растут, кредиты растут, даже если у вас маржинальность снижается, в абсолютном выражении у вас прибыль может даже и вырасти", - сказал директор департамента ЦБ.

"Мы посмотрим, мы посчитаем по цифрам точно и скажем прогноз (по прибыли - ИФ), я пока не знаю, будет ли он выше или ниже текущего, нам надо оценить", - добавил Данилов.

Банки РФ в 2024 году показали рекордную чистую прибыль в размере 3,8 трлн рублей после прошлогоднего рекорда в 3,3 трлн рублей. Расходы на резервы в 2024 году почти не изменились и составили 1,7 трлн рублей после 1,8 трлн рублей в 2023 году.

Ранее ЦБ прогнозировал, что в 2025 году прибыль сектора снизится и может составить от 2,7 до 3,2 трлн рублей.