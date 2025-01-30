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Глава совета директоров "АПРИ" не исключил проведения SPO в перспективе

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Девелопер "АПРИ" не исключает возможности проведения SPO в перспективе, сообщил председатель совета директоров ПАО "АПРИ" Алексей Овакимян в эфире телеграм-канала "Газпромбанк Инвестиции".

"У нас истек локап (в рамках IPO - ИФ). Все наши акции - основателей компании - они консолидированы на одном юридическом лице. Мы договорились, что мы не выходим из капитала до тех пор, пока не реализуем свою стратегию до конца, а до этого нам еще много лет, я надеюсь, работать. Поэтому основатели не выходят, freefloat какой был, такой остается. В результате реализации нашей стратегии масштабирования в регионах мы не исключаем SPO, но, скорее всего, это тоже (может быть - ИФ) cash-in", - сказал Овакимян.

Сроки возможного проведения вторичного публичного размещения он не уточнил.

Овакимян также отметил, что ведутся переговоры с представителями "Мосбиржи" о получении второго уровня листинга.

"По freefloat, обороту, капитализации мы везде "проходим", и по структуре совета директоров тоже (. . .) Я думаю, что мы в первом квартале 2025 года можем второй уровень листинга получить", - добавил глава совета директоров.

По его словам, стратегия масштабирования и модель роста компании предусматривает реализацию в регионах проектов жилищного строительства по качеству, сопоставимому со столичным уровнем.

"Комфортное жилье с 15-минутной доступностью инфраструктуры - спорта, образования, рекреации - мы считаем, что это хорошая идея. И для масштабирования этой идеи мы, собственно, и стали публичной компанией", - пояснил Овакимян.

Как сообщалось, "АПРИ" летом 2024 года провел IPO и привлек 880 млн рублей. Вся компания была оценена в 10,8 млрд рублей.

По данным компании, ООО "ОК-Финанс" владеет 89,7004% акций девелопера. Еще 10,2996% акций находится в свободном обращении.

Согласно ЕГРЮЛ, Тимофей Карабинцев владеет 38,7% "ОК-Финанс", член совета директоров "АПРИ" Александр Букреев - 19,7%, председатель совета директоров "АПРИ" Алексей Овакимян - 16,7%, заместитель генерального директора по экономике и финансам Елена Бугрова - 12,3%, президент девелоперской компании Владимир Савченков - 4,14%, еще 8,4% "ОК-Финанс" принадлежит Артему Иванову.

Группа компаний "АПРИ" с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, доля рынка в 2023 году составила около 30%. В целом в портфеле группы насчитывается 14 проектов, два из них завершены.

АПРИ Алексей Овакимян ОК-Финанс
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