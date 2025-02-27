"АПРИ" готов выкупать ниже рынка акции у несогласных с крупной сделкой

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Девелопер "АПРИ" намерен выкупить акции по цене 11,8 рубля за штуку у акционеров, не согласившихся с крупной сделкой, одобрение которой рассматривалось на прошедшем 25 февраля внеочередном собрании, говорится в уведомлении компании.

Цена последней сделки с акциями ПАО "АПРИ" на "Мосбирже" 27 февраля на 19:08 составляла 13,756 рубля за штуку.

Собрание проводилось в заочной форме. Список акционеров, имевших право на участие в собрании, а также право требовать выкуп, составлялся по состоянию на 1 февраля 2025 года.

На собрании, в частности, обсуждалась крупная сделка, состоящая из серии взаимосвязанных сделок. Ее подробности в сообщении о проведении внеочередного собрания не уточнялись. Вместе с тем, по данным компании, сделки касались заключения договора купли-продажи доли в уставном капитале дочерней компании девелопера - ООО СЗ "АПРИ Нева".

Отмечается, что требования о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия решения на внеочередном собрании, а в течение следующих 30 дней "АПРИ" обязан выкупить акции.

Как сообщалось, "АПРИ" продал ООО "Сбербанк Инвестиции" 30%-ную долю в дочернем "АПРИ Нева" для реализации жилищного проекта в Ленинградской области на границе с Петергофом. Девелопер объявил о сделке 6 февраля, не уточнив ее сумму и размер проданной доли.

Проект в Ленинградской области предусматривает строительство малоэтажного жилого микрорайона общей площадью более 150 тыс. кв. м в скандинавском стиле в ценовом сегменте "комфорт".

Группа компаний "АПРИ" с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, доля рынка в 2023 году составила около 30%. В целом в портфеле группы насчитывается 14 проектов, 2 из них реализованы. Проекты реализуются в Челябинске, Екатеринбурге, на острове Русском во Владивостоке, в Ставропольском крае и в Ленинградской области.

По данным компании, ООО "ОК-Финанс" владеет 89,7004% акций девелопера. Еще 10,2996% акций находится в свободном обращении.

Согласно ЕГРЮЛ, Тимофей Карабинцев владеет 38,7% "ОК-Финанс", член совета директоров "АПРИ" Александр Букреев - 19,7%, председатель совета директоров "АПРИ" Алексей Овакимян - 16,7%, заместитель генерального директора по экономике и финансам Елена Бугрова - 12,3%, президент девелоперской компании Владимир Савченков - 4,14%, еще 8,4% "ОК-Финанс" принадлежит Артему Иванову.