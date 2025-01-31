Apple увеличила выручку на 4% в I финквартале, чуть лучше прогнозов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Apple Inc. в октябре-декабре 2024 года увеличила выручку сильнее прогнозов и превысила ожидания рынка по показателю чистой прибыли.

Акции компании подорожали на 3% на дополнительных торгах в четверг, поскольку рост сервисной выручки компенсировал в глазах инвесторов неожиданное сокращение продаж в Китае и снижение выручки от поставок смартфонов. За последние 12 месяцев капитализация Apple, самой дорогой компании в мире, выросла на 27% и составляет $3,57 трлн.

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль по итогам первого финансового квартала, завершившегося 31 декабря, составила $36,33 млрд, или $2,40 в расчете на акцию, по сравнению с $33,9 млрд, или $2,18 на акцию, полученными за сопоставимый квартал предыдущего года.

Выручка повысилась на 4%, до рекордных $124,3 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне $2,35 на акцию при выручке в $124,26 млрд.

Продажи Apple в Китае, одном из ключевых рынков для компании, в прошлом квартале сократились на 11%, до $18,5 млрд. Аналитики ожидали, что показатель увеличится до $20,9 млрд. В Северной и Южной Америке компания повысила выручку на 4,4%, до $52,65 млрд.

Доходы от продаж iPhone в минувшем квартале снизились до $69,1 млрд с $69,7 млрд в предшествующем году. Консенсус-прогноз предполагал рост до $70,7 млрд.

Поступления от продаж компьютеров Mac повысились до $8,99 млрд с $7,78 млрд, выручка в сегменте носимых устройств, аксессуаров и устройств для дома опустилась до $11,75 млрд с $11,95 млрд, доходы от реализации iPad поднялись до $8,09 млрд по сравнению с $7,02 млрд.

Выручка сервисов App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud увеличилась до $26,3 млрд с $23,1 млрд годом ранее.

В текущем финквартале Apple рассчитывает увеличить выручку на 1-6% в годовом выражении (low- to mid-single-digit growth).