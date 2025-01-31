Поиск

Денежная база в РФ снизилась с 17 по 24 января на 171,8 млрд рублей

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 24 января составила 18 387 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 17 января денежная база в России равнялась 18 558,8 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,93%, или на 171,8 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Ростелеком" объяснил краткосрочный интернет-сбой нештатной ситуацией в Чувашии

Компания Бакальчука подала иск на 9,79 млрд рублей против ООО "Вайлдберриз"

Компания Бакальчука подала иск на 9,79 млрд рублей против ООО "Вайлдберриз"

Нефть Brent подорожала до $77,48 за баррель

Минюст зарегистрировал указание о повышении ценза для "квалов" до 12 млн рублей

Апелляция рассмотрит жалобы Татьяны Ким и Владислава Бакальчука 26 февраля

Суд запретил изменения в ЕГРЮЛ по группе "Домодедово", кроме инициированных Росимуществом

Суд запретил изменения в ЕГРЮЛ по группе "Домодедово", кроме инициированных Росимуществом

"Рольф" ждет сокращения российского авторынка в 2025 году на 22%

"Рольф" ждет сокращения российского авторынка в 2025 году на 22%

Лагард заявила, что инфляция в еврозоне близка к цели

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе306 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне27 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5785 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне22 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2145 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии153 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });