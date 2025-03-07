Денежная база в России снизилась с 21 по 28 февраля на 160 млрд рублей

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 28 февраля 18072,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 21 февраля денежная база в России равнялась 18232,9 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,88%, или на 160,0 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.