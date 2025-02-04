Росавиация держит на постоянном контроле работу аэропорта "Домодедово"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Росавиация держит "на постоянном контроле" деятельность аэропорта "Домодедово" в интересах граждан и бизнеса в рамках полномочий, указанных в определении Арбитражного суда Московской области, сообщило агентство.

"Воздушная гавань работает в штатном режиме. Производственные процессы аэропорта не останавливаются, пассажирские и грузовые рейсы выполняются в соответствии с расписанием полетов. Риски для нештатной работы воздушной гавани из-за судебного процесса отсутствуют", - ответила Росавиация "на запросы граждан по поводу перспектив работы" московского аэропорта.

На прошлой неделе Арбитражный суд Московской области принял к производству иск Генпрокуратуры к 30 компаниям группы "Домодедово" и ее бенефициарам. Надзорный орган требует взыскать в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", которое владеет группой, а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре "Домодедово". Как утверждается в иске, бенефициары аэропорта Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

В качестве обеспечительных мер суд согласился наложить арест на доли (акции) Каменщика и Когана в российских и иностранных юрлицах. Суд обязал их обеспечить сохранность всего движимого и недвижимого имущества компаний в периметре "Домодедово" и одновременно запретил давать указания по его отчуждению или оставлению вне юрисдикции России, а также по остановке деятельности компаний.

Помимо этого, суд запретил органам управления группы принимать решения о допэмиссии, выплате дивидендов и вознаграждений членам совета директоров, совершать действия, направленные на вывод денежных средств и иного имущества. Наложен арест на имущество группы (за исключением средств для расчета с поставщиками, выплаты кредитов, налогов и штрафов, а также зарплат работникам) и на все принадлежащие группе ценные бумаги и доли в юрлицах, в том числе находящиеся на брокерских счетах.

"Домодедово" - один из крупнейших аэропортов Роччмм. Основные базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air. По данным Росавиации, за 10 месяцев 2024 года пассажиропоток "Домодедово" составил 13,3 млн человек, что на 23,5% меньше, чем годом ранее.