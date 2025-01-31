Объем операций через Систему быстрых платежей в 2024 г .вырос в два раза

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Количество операций, совершенных через Систему быстрых платежей (СБП), в 2024 году достигло 13,4 млрд транзакций, их объем составил 69,5 трлн руб., что в два раза выше аналогичных показателей предыдущего года, говорится в сообщении ЦБ.

Наибольшая транзакционная активность наблюдалась в IV квартале 2024 года, когда была совершена треть годового объема и количества операций (4,16 млрд операций на 23,9 трлн руб.). Среднее количество операций в сутки в IV квартале составило 45 млн, максимальное - 60 млн.

Количество и сумма совершенных через СБП переводов по итогам IV квартала 2024 года достигло 2,93 млрд операций на сумму 21,5 трлн руб., что выше аналогичных показателей предыдущего квартала на 15% и 22% соответственно. Средняя сумма перевода превысила 7,3 тыс. рублей. Всего в 2024 году в СБП совершено почти 10 млрд переводов на сумму более 60 трлн рублей.

Число покупок через СБП в IV квартале составило 1,14 млрд операций, их общая сумма - 2 трлн руб., рост показателей к III кварталу составил 17% и 16% соответственно. Средний чек по операциям составил 1,8 тыс. рублей.

Количество и сумма переводов юридических лиц гражданам (например, страховые выплаты, выплаты от брокеров и прочие) в IV квартале достигли 91 млн выплат на общую сумму более 400 млрд руб., увеличившись в три и четыре раза по сравнению с аналогичными показателями IV квартала предыдущего года (33,4 млн выплат на 143 млрд руб.). Всего в прошлом году через СБП совершено более 200 млн выплат гражданам на сумму, превышающую 1 трлн рублей.

Количество предприятий торговли и сервиса, принимающих оплату через СБП, по итогам 2024 года составило почти 2,2 млн ед. (2 млн в III кв.). Количество малых и средних предприятий (МСП) в СБП превысило 1,8 млн ед., что составляет 27% от общего числа МСП.

В IV квартале 2024 года переводами в СБП воспользовались 7 из 10 жителей РФ, оплатой товаров и услуг - 5 из 10. В среднем один гражданин в отчетном квартале совершил 29 переводов и оплатил через СБП 17 покупок.

Система быстрых платежей ЦБ была введена в эксплуатацию в начале 2019 года. СБП позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках (C2C-операции), оплачивать товары и услуги (C2B-операции) и получать возвраты в случае отказа от покупки, выплаты от компаний клиенту в виде перевода на брокерский счет, страховые выплаты и т.д. (В2С-операции), совершать переводы между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (B2B-операции), а также проводить выплаты в пользу государства (C2G-операции).

