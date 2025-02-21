ЦБ установил для крупных банков пороговый показатель доступности СБП

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Системно значимые банки должны будут на ежемесячной основе рассчитывать показатели доступности и непрерывности Системы быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в проекте указания, опубликованном на сайте регулятора.

ЦБ и ранее следил за тем, как кредитные организации исполняют требования к доступности СБП. В документе приведены требования для расчетов банками.

Пороговый уровень показателя доступности СБП должен быть равен 99,5%. Нарушение порогового показателя доступности наступает в том случае, если в течение двух месяцев подряд оно составляло менее 99,5%.

Показатель доступности СБП рассчитывается как отношение общего количества исполненных распоряжений системно значимого участника СБП (банка) к ожидаемому количеству распоряжений за тот же период в случае непрерывного оказания банком услуги по переводу денежных средств с использованием СБП с учетом недополученных распоряжений от системно значимого участника СБП.

Для показателя непрерывности пороговый уровень составляет 98,5%. Если в течение двух месяцев значение показателя ниже 98,5%, то произошло нарушение порогового уровня.

Показатель рассчитывается как отношение фактической доступности системно значимого участника СБП, определяемой как разница между продолжительностью времени работы системно значимого участника СБП и продолжительностью наблюдаемого периода отклонения количества исполненных распоряжений от ожидаемого у системно значимого участника СБП, к продолжительности времени работы (функционирования) системно значимого участника СБП.

Ожидается, что указание вступит в силу спустя 10 дней после его официального опубликования.

Предложения и замечания по проекту принимаются до 27 февраля включительно.

Клиенты ряда банков в прошлую пятницу, 14 февраля, столкнулись со сложностями при проведении платежей через СБП, они продолжались около часа. "14 февраля с 18:20 наблюдались трудности с обработкой операций в СБП. С 19:30 операции проходят в штатном режиме", - сообщили тогда в пресс-службе Национальной системы платежных карт, причины сбоя не уточнялись.