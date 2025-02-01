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Сбербанк повысил ставки по флагманской линейке вкладов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк повысил ставки по вкладу "Лучший %", следует из информации на сайте кредитной организации.

"Сбер с 1 февраля повышает ставку по своей флагманской линейке вкладов "Лучший %". Теперь максимальная ставка составит до 23% годовых вместо 22%", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Максимальная ставка в 23% доступна для премиальных клиентов "СберПремьер" (ранее - 21,5%), для остальных клиентов максимальная ставка составляет 22,5% (ранее - 21%).

Максимальные ставки вкладу "Лучшему %" доступны на сроках 3, 4, 5 и 6 месяцев, если хотя бы половина суммы не была на депозитах Сбербанка в последние 2 календарных месяца, пояснил представитель кредитной организации.

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