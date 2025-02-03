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Австриец Пеллер покинет пост гендиректора Сыктывкарского ЛПК 5 марта

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректор АО "Сыктывкарский ЛПК" Клаус Пеллер, гражданин Австрии, решил оставить этот пост 5 марта 2025 года, сообщает пресс-служба компании.

Кто его сменит, будет объявлено позже.

Пеллер начал свою деятельность на комбинате в 2011 году в качестве директора по лесообеспечению, после работал в должности генерального директора СЛПК до июля 2013 года. Затем он в течение года руководил одним из австрийских предприятий группы Mondi. С июля 2014 года он был вновь назначен генеральным директором Сыктывкарского ЛПК, вошел в совет директоров комбината в ноябре 2023 года.

АО "Сыктывкарский ЛПК" (ранее - АО "Монди Сыктывкарский ЛПК") - один из крупнейших в России производителей целлюлозно-бумажной продукции с объемом выпуска около 1,3 млн тонн в год. Предприятие производит офисную, офсетную и газетную бумагу, тарный картон, сухую товарную целлюлозу. По итогам 2023 года комбинат получил выручку в размере 76 млрд рублей (снижение на 2% к предыдущему году), чистую прибыль - 20 млрд рублей (снижение на 8%)

Mondi Сыктывкар Австрия Клаус Пеллер Сыктывкарский ЛПК
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