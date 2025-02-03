В Думу внесен законопроект о праве муниципалитетов возмещать затраты инвесторов в рамках СЗПК

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Органы местного самоуправления смогут участвовать в возмещении затрат инвесторов в рамках соглашений о защите и поощрении капитальных вложений (СЗПК), говорится в законопроекте № 831475-8, который в Госдуму внесла группа депутатов и сенаторов.

Среди авторов законопроекта председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Согласно действующему законодательству, правительство может устанавливать требования к порядку возмещения регионами затрат в рамках СЗПК. Так организациям, реализующим проект, может быть предоставлена государственная поддержка в виде возмещения затрат или налогового вычета на создание, реконструкцию или модернизацию инфраструктуры, необходимой для инвестиционного проекта, включая расходы на подключение к инженерным и транспортным сетям. Также могут возмещаться проценты по кредитам и займам, использованным для создания или модернизации инфраструктуры.

Внесенный законопроект наделяет правительство правом устанавливать общие требования к порядку возмещения данных затрат не только регионами, но и органами местного самоуправления.

"Целью разработки законопроекта является корректировка положений федерального закона в части мер государственной поддержки инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений", - говорится в пояснительной записке.

Необходимость перераспределения функций возмещения затрат на местные бюджеты в пояснительной записке не отражена.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.