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Tyson Foods утроила квартальную чистую прибыль

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Производитель продуктов питания Tyson Foods, крупнейший поставщик мяса в США, в первом квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль более чем втрое, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

За квартал, который завершился 28 декабря, чистая прибыль компании составила $359 млн, или $1,01 в расчете на акцию, по сравнению со $107 млн, или $0,30 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов выросла до $1,14 с $0,69 на бумагу.

Выручка увеличилась на 2,3% и достигла $13,623 млрд.

Опрошенные FactSet эксперты прогнозировали скорректированную прибыль в среднем на уровне $0,9 на бумагу при выручке в $13,46 млрд.

Продажи говядины в отчетном квартале выросли на 6,2% (до $5,335 млрд), свинины - на 6,6% (до $1,617 млрд), курятины - на 0,8% (до $4,065 млрд). Реализация готовой еды сократилась на 2,8% (до $2,473 млрд).

В объемном выражении продажи говядины выросли на 5,6% при росте цен на 0,6%, курицы - на 1,5% при снижении цен на 0,7%. Реализация свинины снизилась на 0,4% при повышении цен на 7%. В целом компания увеличила объем продаж на 1,6%, средняя цена реализации продукции повысилась на 0,7%.

Tyson Foods улучшила прогноз на 2025 фингод и теперь ожидает ее повышения на величину до 1%. Ранее предполагалось изменение выручки от нуля до снижения на 1%. Также компания планирует получить операционную прибыль без учета разовых факторов в диапазоне $1,9-2,3 млрд против прежней оценки в $1,8-2,2 млрд.

Объем капзатрат в этом фингоду запланирован на уровне $1-1,2 млрд.

Котировки акций Tyson Foods подскочили более чем на 6% на предварительных торгах в понедельник. За последние три месяца рыночная стоимость компании снизилась на 3,1% (до $19,7 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 поднялся на 5,4%.

США Tyson Foods
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