Новак прокомментировал призыв Трампа к ОПЕК снизить цены на нефть

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - За призывами Соединенных Штатов к странам ОПЕК снизить цены на нефть может стоять желание увеличить свою долю на этом рынке, считает российский вице-премьер Александр Новак.

"Мы сегодня испытываем новые вызовы - уже со стороны новой администрации США - с призывом государствам ОПЕК снизить цены на нефть, и неконкурентным путем, по сути дела, подмять под себя часть рынка. Считаем, что нам нужно, безусловно, в той же ситуации сохранять полную приверженность нашему соглашению, принципам сделки ОПЕК+, и категорически не приветствовать попыток искусственного и недобросовестного вмешательства в механизмы функционирования мирового нефтяного рынка", - сказал Новак на заседании Министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Кадры его выступления показал телеканал "Россия 24".

Министерский мониторинговый комитет альянса ОПЕК+ 3 февраля решил не менять текущую политику по добыче нефти. Следующее его заседание состоится 5 апреля.

Ранее Новак в интервью "России 24" сообщил, что министры стран-участниц ОПЕК+ по итогам JMMC высказали общую приверженность действующим параметрам соглашения. Текущий уровень исполнения сделки, по его словам, находится на высоком уровне, практически все ее участники добывают в соответствии со своими обязательствами.