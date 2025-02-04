Россия в 2024 году увеличила поставки продукции АПК в Египет на 20%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2024 году поставила в Египет продукции АПК более чем на $3 млрд, что на 20% превышает показатель предыдущего года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на предварительные оценки экспертов.

Основным экспортным товаром стала пшеница, на долю которой пришлось 84% поставок.

Кроме того, экспортировались подсолнечное масло (13%), соевое масло (2%), сушеные чечевица и нут (по менее 1%).

Как подчеркивает "Агроэкспорт", роль Египта как логистического и инвестиционного хаба в Северо-Африканском и Ближневосточном регионах очень значительна для внешней торговли РФ.