Фондовые индексы США выросли вслед за техсектором и нефтепроизводителями

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы во вторник выросли вслед за подъемом технологического и нефтяного секторов.

Инвесторы следят за развитием ситуации вокруг американских пошлин на импорт, а также за квартальной отчетностью компаний.

Заказы промышленных предприятий США в декабре сократились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Это самое значительное снижение за полгода.

Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 0,7%, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали падения на 0,8%.

Количество открытых вакансий в США в декабре уменьшилось на 556 тыс. относительно предыдущего месяца и составило 7,6 млн, сообщило министерство труда. Это второй самый низкий с января 2021 года, меньше вакансий (7,372 млн) было открыто только в сентябре прошлого года.

Котировки бумаг Palantir Technologies взлетели на 24%. Поставщик решений для работы с большими данными в октябре-декабре получил скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий, а также дал сильный прогноз на текущий период.

Шведский оператор музыкального стримингового сервиса Spotify Technology впервые завершил год с чистой прибылью. Она составила 1,14 млрд евро против убытка в 532 млн евро в 2023 году. Стоимость бумаг компании на торгах в Нью-Йорке подскочила на 13,2%.

Цена акций Cummins Inc. поднялась на 4,4%. Производитель дизельных, газовых и гибридных двигателей для грузовиков, автобусов и других видов завершил четвертый квартал с чистой прибылью, а выручка превзошла прогноз.

ADR китайских производителей электромобилей подорожали на данных о хороших продажах в январе, в том числе XPeng - на 8,3%, Nio - на 2,6%, Li Auto - на 6%.

Кроме того, акции Chevron Corp. подорожали на 2,6%, Exxon Mobil - на 2,7%, ConocoPhillips - на 2,1%, Tesla на 2,2%, Nvidia Corp. - на 1,7%, Apple Inc. - на 2,1%, Amazon.com Inc. - на 2%, International Business Machines - на 1,4%, Microsoft Corp. - на 0,4%, Boeing Co. - на 0,2%, Alphabet Inc. - на 2,6%.

В то же время котировки акций PepsiCo Inc. снизились на 4,5%. Второй по величине в мире производитель безалкогольных напитков в четвертом финквартале (завершился 28 декабря) увеличил чистую прибыль на 17%, при этом зафиксировав незначительное уменьшение выручки, что разочаровало инвесторов.

Цена бумаг Estee Lauder Cos. упала более чем на 16%. Производитель косметики и парфюмерии в октябре-декабре получил чистый убыток, а также объявил о планах реструктуризации, который включает сокращение до 7 тыс. рабочих мест.

Платежная система PayPal Holdings в четвертом квартале снизила чистую прибыль на 20%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий. Тем не менее, бумаги компании подешевели на 13,2%, что стало максимальным дневным снижением почти за год. Аналитики объясняют это тем, что акции PayPal росли быстрее рынка последние несколько месяцев, отмечает MarketWatch.

Фармацевтическая Merck & Co. в прошлом квартале получила чистую прибыль против убытка годом ранее и нарастила выручку на 7%. Однако ожидания компании на 2025 год оказались хуже консенсус-прогнозов. В результате акции компании рухнули в цене более чем на 9%.

Капитализация Archer Daniels Midland Co. сократилась на 5,1% после того, как выручка агропромышленного холдинга в четвертом квартале не оправдала предположений экспертов. Также было объявлено о сокращении около 700 сотрудников для уменьшения расходов на фоне неопределенных перспектив развития бизнеса в 2025 году.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 134,13 пункта (на 0,3%) и составил 44556,04 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 43,31 пункта (на 0,72%) - до 6037,88 пункта.

Индекс Nasdaq Composite повысился на 262,06 пункта (на 1,35%) и завершил сессию на отметке 19654,02 пункта.