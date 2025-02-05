Банк России снизил лимит по валютным свопам с 10 млрд до 5 млрд юаней

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Банк России снизил лимит по операциям 1-дневный валютный своп до 5 млрд юаней с 10 млрд юаней, следует из информации на сайте ЦБ.

Это пятое снижение, начиная с 15 октября, когда лимит был снижен до 25 млрд юаней с 30 млрд юаней, 21 октября - до 20 млрд юаней, 5 ноября - до 15 млрд юаней и 11 ноября - до 10 млрд юаней.

Лимит был повышен 6 августа с 20 млрд юаней до 25 млрд юаней, 7 августа - до 30 млрд юаней на фоне повышенного спроса на китайскую валюту.

По информации ЦБ, максимальный объем этих операций был зафиксирован 30 августа (35,2 млрд юаней), затем за три недели он снизился до уровня 20 млрд юаней и в течение месяца колебался в интервале 15-20 млрд юаней.

В этой динамике отразилось сначала повышение Банком России с 16 сентября процентной ставки для операций валютный своп по продаже юаней за рубли (превышение по отношению к O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate) было увеличено с 5,5 процентного пункта до 12 п.п.), затем с 28 октября уравнивание процентных ставок по продаже юаней как по юаням, так и по рублям для расчета своп-разницы с ключевой ставкой ЦБ, которая была повышена до 21,00%.

В результате объем операций к 31 октября упал до 2,7 млрд юаней. Последние сделки валютный своп с ЦБ состоялись 22 ноября, их объем - 3,3 млрд юаней.

Таким образом, была реализована позиция регулятора, что операции валютный своп Банка России - это механизм стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке, они не могут быть инструментом фондирования валютных активов.