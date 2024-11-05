ЦБ РФ снизил лимит по валютным свопам до 15 млрд с 20 млрд юаней

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Банк России снизил во вторник лимит по операциям 1-дневный валютный своп до 15 млрд юаней с 20 млрд юаней, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Это третье снижение, начиная с 15 октября, когда лимит был снижен до 25 млрд юаней с 30 млрд юаней, 21 октября он был снижен до 20 млрд юаней.

Лимит был повышен 6 августа с 20 млрд юаней до 25 млрд юаней, 7 августа - до 30 млрд юаней на фоне повышенного спроса на китайскую валюту.

Банк России с 28 октября установил процентные ставки по операциям валютный своп по продаже юаней в размере ключевой ставки ЦБ РФ как по юаням, так и по рублям для расчета своп-разницы.

Как следует из информации на сайте ЦБ РФ, 24 октября объем операций банков по сделкам валютный своп составил 15,450 млрд юаней, после чего с 25 октября продолжилось резкое их снижение (25 октября - 6,294 млрд юаней, 31 октября - упал до 2,669 млрд юаней).

Как отметила на пресс-конференции 25 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина, снижение лимита по валютным свопам - отражение нормализации ситуации с ликвидностью в юанях.